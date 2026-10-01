مثل النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي السعودي، أمام محكمة وستمنستر الجزئية، حيث دفع ببراءته من تهمة الاعتداء.



وكان توني (30 عاماً) قد أوقف في ديسمبر 2025 بتهمة الاعتداء على شخص يدعى سابر دا سيلفا داخل ملهى ليلي في شارع واردور وسط لندن، حيث يُزعم أنه نطحه وضربه.



ووجهت شرطة العاصمة لندن للمهاجم السابق لبرينتفورد تهمة الاعتداء المسبب لأذى جسدي فعلي في يوليو الماضي، عقب تحقيق أجرته.



وحضر توني إلى المحكمةعلى خلفية مزاعم حادثة سوهو، برفقة ثلاثة من مرافقيه بعد الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وأكد اسمه وعمره أثناء وقوفه في قفص الاتهام، نافياً اعتداءه على دا سيلفا، وفق التقرير الذي بثه موقع «talksport».



وكان المتحدث باسمه قد صرح سابقاً: «إيفان يقر بالتهمة ورغم أنه مصدوم بطبيعة الحال، فإنه يتطلع إلى الحصول على فرصة لتبرئة اسمه في المحكمة».



واستمعت المحكمة إلى المدعي توم هيسلوب الذي أوضح كيف «تواجه» الشخصان داخل المكان.



وخيّرت القاضية بريوني كلارك توني بين محاكمته في محكمة الصلح، إلا أن اللاعب اختار بدلاً من ذلك محاكمته أمام محكمة التاج بحضور قاضٍ وهيئة محلفين.



وأُفرج عن المهاجم السابق لنيوكاسل بكفالة غير مشروطة، على أن تُعقد جلسة الاستماع التالية في محكمة ساوثوورك للتاج (الخميس) 29 أكتوبر.