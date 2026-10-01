منح كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال قيمة كروية امتد تأثيرها من الملعب إلى صورتها في العالم، وأصبح الاسم الأبرز الذي يحمل طموح منتخبها ويجسد قوته التهديفية. رافق انتقال المنتخب من السعي إلى الألقاب الكبرى إلى إحراز ثلاثة منها، وترك رصيداً يصعب تعويضه كريستيانو رونالدو يستحق خاتمة تليق بما منحه للبرتغال من أهداف وألقاب وحضور عالمي. لذلك تبدو الظروف التي دفعته إلى مغادرة معسكر المنتخب أقرب إلى الخذلان، وتثير تساؤلات عن تقدير لاعب أصبح هداف بلاده التاريخي وأكثر من ارتدى قميصها. جيسوس يملك حق الاختيار الفني، لكن وعد رونالدو بالمشاركة ثم إبقاءه خارج الملعب فتح جرحاً يتجاوز مقعد البدلاء إلى الثقة بين اللاعب ومدربه. وإذا انتهت هذه الأزمة باعتزاله الدولي، فستكون خاتمة قاسية لمسيرة تستحق وداعاً بحجم عطائها.



أرقامه الإجمالية



234 مباراة دولية



146 هدفاً



0.62 هدف لكل مباراة



3 ألقاب كبرى مع المنتخب الأول



◾️ قبل عمر الثلاثين



118 مباراة



52 هدفاً



0.44 هدف لكل مباراة



◾️ بعد عمر الثلاثين



116 مباراة



94 هدفاً



0.81 هدف لكل مباراة



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البرتغال قبله وبحضوره



0 ألقاب كبرى للمنتخب الأول قبل انضمامه.



3 ألقاب كبرى بحضوره:



2016 بطولة أمم أوروبا



2019 دوري الأمم الأوروبية



2025 دوري الأمم الأوروبية