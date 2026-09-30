أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بياناً رسمياً بشأن مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر منتخب بلاده، قبل المواجهة المرتقبة أمام الدنمارك غداً (الخميس) في دوري الأمم الأوروبية.

أزمة رونالدو وجيسوس تتفاقم

وكان رونالدو قد شعر بغضب شديد بسبب عدم اعتماد المدرب جورجي جيسوس عليه في المباراة الماضية أمام النرويج، ورغم أنباء تهدئة الأجواء وتخفيف حدة التوتر بينهما بعد عقد اجتماعين خلال الساعات الماضية، إلا أن تصريحات جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الدنمارك، والتي أكد فيها أنه لن يغير قناعته الفنية حتى لو كان ذلك من أجل رونالدو أو رئيس الاتحاد البرتغالي، أشعلت الخلاف مجدداً.

رونالدو يغادر غاضباً

وأصدر رونالدو بياناً قبل قليل أكد فيه مغادرته معسكر المنتخب، مشيراً إلى أنه سيكشف للجماهير البرتغالية حقيقة الأسباب الكامنة وراء قراره في وقت لاحق.

بيان الاتحاد البرتغالي

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان: «غادر كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب الوطني في كوبنهاغن، بينما سيستمر الاستعداد للمباراتين أمام الدنمارك والنرويج، على أن تقام الأخيرة في ملعب «دراغاو»، كما هو مخطط له، بمشاركة اللاعبين الـ24 المتبقين».

واختتم الاتحاد البرتغالي بيانه قائلاً: «يظل الوفد بأكمله مركزاً بشكل كامل على الالتزامات القادمة للمنتخب الوطني، وعلى تحقيق الأهداف المحددة».