استرجعت ذاكرتي مسرحية «مدرسة المشاغبين»، وتحديداً المشهد الذي قال فيه الممثل القدير عادل إمام عبارته الشهيرة: «كل واحد مسؤول عن لغاليغه.. أنا ماليش دعوى»، وأنا أتابع ردود الفعل حول الجدل الذي أُثير في بعض البرامج الرياضية ومنصة «إكس» بشأن النقل التلفزيوني لمباريات خليجي 27.



- لم تكن الشكوى مجرد نقد لاذع أو انطباعات شخصية؛ فقد انصبت على مستوى الإخراج التلفزيوني لبعض المباريات التي حُددت بالاسم، واستند أصحابها إلى ما شاهدوه على الشاشة، وهو ما أثار استياء عدد من الرياضيين والنقاد والجماهير.



- وكانت معظم هذه الانتقادات موجهة إلى اللجنة المنظمة للبطولة، فيما وجّه آخرون سهامهم نحو وزارة الإعلام، وكأن التلفزيون السعودي هو المسؤول المباشر عن عملية النقل والإخراج.



- وهنا كان لابد من توضيح يحدد الجهة المسؤولة فعلياً عن النقل التلفزيوني للبطولة، فشاهدت أكثر من تعقيب في هذا الشأن؛ عبر قناة العربية من الزميل نايف الثقيل، ثم الزميل سالم الأحمدي بالقناة الرياضية السعودية، وأخيراً من رئيس اللجنة الإعلامية المنظمة للبطولة الزميل محمد قينان الغامدي عبر قناة «ثمانية».



- ومن خلال هذه التعقيبات اتضحت، على الأقل كما عُرضت في هذه البرامج، طبيعة العلاقة بين الجهات ذات الصلة بالنقل التلفزيوني، بما يفيد بإبعاد المسؤولية عن اللجنة المنظمة والقناة الناقلة والتلفزيون السعودي، والإشارة إلى أن هناك اتفاقيات وعقوداً تحدد الجهة المعنية بتنفيذ مهام النقل والإخراج.



- ولم يتوقف الأمر عند هذا التوضيح بل جرى تحديد الشركة التي من المفترض توجه اليها الانتقادات، وتتحمل لوحدها مسؤولية تدني تنفيذ مهام الإخراج التلفزيوني، وهي شركة IMG، وهي شركة بريطانية معروفة في مجال الرياضة والإنتاج والنقل التلفزيوني، وتم التعاقد معها من قبل الاتحاد الخليجي المنظم للبطولة، بحسب ما تم توضيحه في تلك التعقيبات.



- والمفارقة أن IMG هي أيضاً الشركة التي ارتبط اسمها بنقل مباريات الدوري السعودي، وبالتالي عرفت الجهة التي أشارت للاتحاد الخليجي بالتعاقد معها، ومع ذلك لم يصدر عنها، حتى وقت كتابة هذه السطور، تعليق واضح بشأن الانتقادات التي أُثيرت حول نقل مباريات خليجي 27، وهذا ليس بجديد عليها فقد تعودنا على ذلك بالدوري السعودي.



وهنا أعود إلى «لغاليغ» مسرحية مدرسة المشاغبين، وأخص بالذكر نص «مالناش دعوى»، فإذا كانت اللجنة المنظمة تقول إن الأمر ليس من اختصاصها التنفيذي، والقناة الناقلة والتلفزيون السعودي ليسا الجهة المسؤولة عن الإخراج، والجهة التي أشير إليها باعتبارها صاحبة الاختصاص لم توضح موقفها، فمن حق المشاهد أن يسأل: من المسؤول إذن؟



- المشكلة ليست في تعدد الجهات المتعاقدة، ولا في أن تكون هناك شركات متخصصة تتولى مهام فنية محددة، فهذا أمر طبيعي في صناعة النقل التلفزيوني الحديثة؛ وإنما المشكلة عندما تتعدد الجهات التي تقول: «مالناش دعوى»، بينما المشاهد لا يعنيه في النهاية من وقّع العقد مع من، بقدر ما يعنيه أن يشاهد مباراة تليق بالبطولة وبقيمة الحدث.



- وقد أكون مخطئاً في تقديري، ولعل هناك تفسيراً آخر لم يظهر حتى الآن، وربما تكون المسألة مرتبطة بالشركة التي وفّرت عربات النقل أو بجهات أخرى متعاقدة معها IMG، وفق شروط فنية ومالية محددة في العقد.



- وإذا كان الأمر كذلك، فربما تكون «لغاليغ» تلك الشركة أيضاً خارج الموضوع، وربما قيل لها: «لا تشيلوا هم.. نحن مسؤولون عنها»!



- وهكذا يصبح الجميع، بسلامتهم، خارج دائرة المسؤولية، أما «لغلوغ» المتحدث الرسمي للشركة، فما شاء الله عليه عاجبه الحال بوجود من يحميه نظاماً إما عربات النقل «والعقد شريعة المتعاقدين» أو أن الناقمين الناقدين «ما لهومش دعوى» لقلة فهمهم بالإخراج التلفزيوني للمباريات.



- وهنا سكتت شهرزاد عن الكلام المباح، «مكبّرة دماغها» مكتفية بالمثل القائل «ما دام السيد راضي.. إيش لك يا قاضي؟!»، ثم تثاءبت بعدما غلبها النوم، مرددة بصوت خافت جداً «مالناش دعوى»!