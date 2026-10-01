أعلن المطرب المصري محمد ثروت اعتذاره عن المشاركة في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية المقرر إقامتها في الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر الجاري على مسارح دار الأوبرا المصرية، مؤكدًا أن قراره يأتي بعد رفضه المشاركة في أي أمر يرى أنه يمثل إهانة للفن المصري أو الفنانين المصريين.

نصف قرن من الفن

واستند ثروت في رسالته إلى مشواره الفني الممتد لنحو خمسة عقود، مؤكدًا أنه حرص خلالها على تقديم أعمال تنوعت بين الأغاني الوطنية والدينية وأغاني الأطفال، إلى جانب مشاركته في الفعاليات التي تمثل مصر.

وأشار إلى أن احترامه لبلده وتمسكه بانتمائه المصري والعربي ظلا من الثوابت التي لم يتخل عنها طوال مسيرته، موضحًا أنه ابتعد دائمًا عن كشف تفاصيل الكواليس أو الخلافات أمام وسائل الإعلام.

سبب انسحابه

وأوضح المطرب المصري أن اعتذاره عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية 2026 جاء اعتراضًا على ما يراه إهانة للفن المصري أو الفنانين المصريين، مؤكدًا موقفه بقوله: «لن أقبل، ولن أشارك، في إهانة الفن المصري أو الفنانين المصريين».

جاء إعلان الانسحاب بعد ساعات من الكشف عن تفاصيل الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، التي تقدم برنامجًا فنيًا متنوعًا بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى.

وتقام فعاليات الدورة على مدار 11 ليلة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة نحو 70 فنانًا ومطربًا، بينهم عاصي الحلاني، نادية مصطفى، محمد الحلو، خالد سليم، ريهام عبد الحكيم، مدحت صالح وعمر خيرت.