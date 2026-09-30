حسمت التقارير الطبية الصادرة عن مؤسسة الطب الشرعي بتركيا الجدل الدائر حول قضية الممنوعات التي تطال عدداً من مشاهير الوسط الفني والرياضي، بعدما أظهرت نتائج العينات المخبرية تطورات غير متوقعة لاثنين من أبرز نجوم الشاشة.

كشفت وسائل إعلام تركية نتائج التحاليل الخاصة بالنجمة أفرا ساراتش أوغلو (بطلة مسلسل «طائر النورس»)، إذ أكد فحص عينة الشعر وجود مادة الكوكايين. وتأتي هذه النتائج عقب احتجازها المسبق في مطار إسطنبول لدى عودتها من فرنسا، للتحقيق معها أمام النيابة العامة في بكيركوي قبل أن يتقرر الإفراج عنها بضمان استكمال الإجراءات القضائية.

على الجانب الآخر، طمأنت الفحوصات الطبية جمهور الممثل أراس بولوت إينيملي (بطل مسلسل «الحفرة»)، إذ جاءت نتائج تحاليل الشعر والدم والبول سلبية تماماً من أي مواد مخدرة. وكان إينيملي قد أُوقف في وقت سابق ضمن التحقيقات ذاتها، قبل أن يُخلى سبيله رسمياً بعد ثبوت براءته.

وتواصل النيابة العامة في بكيركوي استدعاء أسماء جديدة من الوسط الفني والإعلامي للتحقيق وأخذ العينات، وكان آخرهم الممثلة نيلبيري شاهينكايا، في وقت يترقب فيه الشارع الفني القرار النهائي القادم بشأن بطلة «طائر النورس» بناءً على التقارير الطبية المحسومة.