رحلت رنا محمد سعيد الزين، زوجة المنتج اللبناني صادق الصباح ووالدة المنتج أنور صادق الصباح، صباح الأربعاء 30 سبتمبر،بعد صراع مع المرض، حيث أعلنت العائلة تفاصيل مراسم تشييع الجثمان ومواعيد تقبل العزاء.

ونعى أنور صادق الصباح والدته عبر حسابه على (إنستغرام)، من خلال خاصية (الستوري)، طالبًا من متابعيه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، فيما أعلنت الأسرة ترتيبات الجنازة والعزاء في العاصمة اللبنانية بيروت.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الراحلة عقب صلاة ظهر الخميس 1 أكتوبر 2026، في مسجد الخاشقجي، قبل نقل جثمانها في مدفن العائلة بجبانة الشهداء.

وتستقبل أسرة الراحلة التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة محيي الدين برغوت بمسجد الخاشقجي، فيما يستمر تقبل العزاء يومي الجمعة والسبت 2 و3 أكتوبر، من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساءً، في قاعة البيال.

كما حددت العائلة الخميس 8 أكتوبر المقبل موعدًا لإحياء ذكرى مرور أسبوع على الوفاة، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بقاعة محيي الدين برغوت في مسجد الخاشقجي.

من جانبه، ودع المنتج صادق الصباح زوجته الراحلة برسالة عبر حسابه على منصة (X)، تحدث خلالها عن مكانتها في حياته وحياة أفراد الأسرة، مستعيدًا السنوات التي جمعتهما معًا.

ووصف الصباح الراحلة بأنها كانت رفيقته في السراء والضراء، و«الشمعة التي أضاءت» حياة العائلة، مشيرًا إلى أدوارها كزوجة وأم وجدة، إلى جانب حضورها في المجال الفني.

وأشاد بما وصفه بحسها الفني المرهف، مؤكدًا أنها أبدعت في فنها، وأن ذوقها وبصمتها ظهرا في كل ما صنعته يداها.

واختتم صادق الصباح رسالته بالتأكيد على أن غياب ((أم أنور) لن يمحو أثرها من حياة أسرتها، موضحًا أن وصاياها وقيمها ستظل حاضرة بينهم، وأن طريقتها في الحياة ستبقى نهجًا يسيرون عليه.