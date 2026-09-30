أعلنت هيئة الملاحة الجوية البولندية، الأربعاء، استئناف العمليات الجوية في مطاري لوبلين ورشيشوف بعد إغلاقهما مؤقتًا بسبب تحركات للطيران العسكري في الأجواء البولندية.

وقالت الهيئة في منشور عبر منصة (إكس): إن مطارَي لوبلين ورشيشوف استأنفا عمليات الطيران، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مدة تعليق الرحلات أو عدد الرحلات المتأثرة.

وجاء الإغلاق المؤقت في ظل نشاط للطيران العسكري البولندي في المجال الجوي للبلاد، بالتزامن مع ضربات روسية استهدفت أوكرانيا.

وأعلن الجيش البولندي في وقت سابق أن الطيران العسكري كان يعمل في الأجواء البولندية بسبب الضربات الروسية على أوكرانيا باستخدام ما وصفه بـ«وسائل هجومية جوية».

وأضاف الجيش البولندي أنه قام، كإجراء احترازي، بتجهيز أنظمة الدفاع الجوي الأرضية ووسائل الاستطلاع الراداري، بهدف تعزيز حماية المجال الجوي للبلاد في ظل التطورات العسكرية الجارية في المنطقة.

ولم تذكر السلطات البولندية وقوع أي حادثة داخل مطاري لوبلين أو رشيشوف، كما لم تعلن عن أضرار أو إصابات مرتبطة بالإغلاق المؤقت.

ويأتي رفع القيود واستئناف حركة الطيران بعد انتهاء الإجراءات المرتبطة بالنشاط العسكري، في وقت تواصل فيه بولندا مراقبة أجوائها على خلفية العمليات العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.