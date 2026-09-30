تبدأ وزارة الداخلية المصرية، اعتبارًا من غدٍ الخميس الأول من أكتوبر، التشغيل التجريبي لحزمة جديدة من الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وترشيد تكاليف تراخيص السيارات.

وتشمل الإجراءات الجديدة تطبيق نظام الشباك الواحد في وحدات المرور، بما يتيح للمواطن سداد قيمة الخدمة المقررة مرة واحدة من خلال نظام التحصيل الإلكتروني، وفقًا لنوع الرخصة وقيمة الخدمة المعلنة باللوحات الإرشادية داخل وحدات المرور.

شباك واحد ودفع إلكتروني

وبحسب الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء) لن يكون مطلوبًا من المواطن سداد أي مبالغ مالية أخرى أثناء استكمال إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية التي يتم تحصيلها من خلال نيابة المرور.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إعادة صياغة منظومة الخدمات المرورية بهدف تقليل عدد مراحل التعامل المالي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وكان وزير الداخلية المصرياللواء محمود توفيق، استعرض خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، الرؤية الجديدة لتطوير منظومة المرور، موضحًا أن المواطن سيتعامل ماليًا مع شباك واحد ولمرة واحدة فقط، بينما تُستكمل باقي مراحل استخراج الترخيص دون تعامل مالي.

إلغاء شرط طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات

وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضًا إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص، وتشمل: طفاية الحريق، حقيبة الإسعافات، المثلث العاكس للضوء.

ومن المنتظر أن يسهم إلغاء هذه المتطلبات، إلى جانب إعادة تنظيم آلية السداد، في خفض القيمة الإجمالية التي يتحملها المواطن عند إصدار أو تجديد التراخيص، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

متى يبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة؟

أعلنت وزارة الداخلية بدء التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، وذلك في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

ويأتي التشغيل التجريبي تمهيدًا لتطبيق المنظومة وفق الضوابط والإجراءات المنظمة، مع استهداف تسريع تقديم الخدمات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء معاملات المواطنين.

ماذا قال الرئيس السيسي عن تراخيص السيارات؟

وجاءت الإجراءات الجديدة بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومجلسي الوزراء والمحافظين وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة، بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة.

وخلال الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم، ووجّه وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، مع التأكيد مجددًا على حسن معاملة المواطنين أثناء حصولهم على الخدمات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية في عدد من قطاعات الخدمات، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه هذه القطاعات وسبل التعامل معها.

وزير الداخلية يكشف تفاصيل منظومة المرور الجديدة

وخلال الاجتماع نفسه، أوضح وزير الداخلية أن الوزارة انتهت من وضع رؤية متكاملة لإعادة صياغة منظومة المرور، تستهدف تيسير تقديم الخدمات وترشيد وخفض نفقات استخراج التراخيص والخدمات المرورية.

وتعتمد المنظومة الجديدة على أن يكون التعامل المالي مع المواطن من خلال شباك واحد ولمرة واحدة، بينما تتم بقية مراحل الخدمة دون تعامل مالي، وهو ما يهدف إلى تبسيط عملية استخراج وتجديد التراخيص وتقليل الأعباء المرتبطة بها.

انخفاض متوقع في تكاليف إصدار وتجديد التراخيص

ومن شأن الإجراءات الجديدة، بحسب وزارة الداخلية، أن تؤدي إلى انخفاض قيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص، بالتزامن مع تقليل عدد خطوات التعامل المالي وإلغاء تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ كجزء من إجراءات الترخيص.