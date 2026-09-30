رسّخت منصة «ماكوين» السعودية حضورها ضمن الشركات الناشئة الأسرع نموًا في قطاع السفر والسياحة، مسجلةً سبقًا نوعيًا بوصفها أول شركة سعودية في القطاع تتعاون مع «كلود»، في خطوة تعزز قدرتها على تطوير حلول أكثر كفاءة ودقة لخدمة المسافرين وقطاع الأعمال.

ونجحت «ماكوين» خلال فترة وجيزة في بناء منظومة تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات؛ لتوفير خيارات فندقية تنافسية، وتطوير تجربة الحجز، مستفيدةً من الإمكانات المتقدمة للحوسبة السحابية في معالجة البيانات وتحسين سرعة البحث والمقارنة وتخصيص النتائج.

وانطلقت «ماكوين» في صيف عام 2023، مستندةً إلى خوارزميات متقدمة لتحليل ملايين الأسعار وربطها بمحركات بحث ذكية، بما يسهم في الوصول إلى أفضل العروض المتاحة، وتحسين دقة النتائج، ومنح المستخدم تجربة أكثر سرعة ومرونة.

وتمكنت الشركة في بداياتها من عقد شراكات مع أكثر من 300 ألف فندق حول العالم، واستقطبت خلال ستة أشهر نحو 43 ألف عميل، مع اعتمادها على نموذج نمو ركّز على كفاءة الإنفاق التسويقي، وتطوير المنتج، ورفع جودة الخدمة.

وخصص فريق «ماكوين» الأشهر الأولى لاختبار الحلول التقنية وتحسينها بصورة مستمرة، ما أسهم في تطوير أداء المنصة، ورفع دقة البحث والمقارنة، وتعزيز قدرتها على فهم احتياجات العملاء وتقديم خيارات أكثر ملاءمة لهم.

وسجلت المنصة خلال عام 2024 نموًا متسارعًا في قاعدة مستخدميها، ليصل عدد عملائها حاليًا إلى ٢ مليون عميل، فيما توسعت تغطيتها لتشمل أكثر من 2.2 مليون فندق حول العالم، ما منحها نطاقًا عالميًا واسعًا، وعزز قدرتها على المنافسة في سوق تقنيات السفر.

كما أسهم النمو المتحقق في جذب اهتمام عدد من الجهات والشركات العالمية في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وأثمر عن بناء شراكات محلية ودولية دعمت توسع المنصة وتطوير حلولها التقنية.

وحصدت «ماكوين» جائزة «رائدة الذكاء الاصطناعي للفنادق وسلاسل الإمداد»، تقديرًا لما قدمته من حلول مبتكرة توظف الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسعار، وإعادة الحجز التلقائي، وتخصيص تجربة المستخدم، إلى جانب تطوير حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

وتعتمد المنصة على نظام ذكي يعيد فحص أسعار الحجوزات بعد إتمامها، ويعيد الحجز تلقائيًا عند العثور على سعر أقل، مع إبقاء عملية التحديث دون تدخل يدوي، بما يسهم في خفض التكلفة وتعزيز القيمة المقدمة للعميل.

ويقود الشركة الرئيس التنفيذي محمد المسلم، أحد المتخصصين في التقنية والابتكار، والحاصل على براءات اختراع، إذ أسهمت خبرته في بناء نموذج تقني سعودي قادر على المنافسة والتوسع عالميًا، وتحويل الأفكار التقنية إلى منتجات عملية تخدم قطاع السفر والضيافة.

وواصل المسلم قيادة الشركة نحو تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، وربط التقنية باحتياجات السوق، مع التركيز على رفع كفاءة تجربة المستخدم، وتوسيع نطاق الشراكات، وبناء منتجات تلبي احتياجات الأفراد والمنشآت.

وتتجه «ماكوين» إلى التوسع في قطاع الأعمال من خلال طرح منتجات تقنية جديدة تستهدف تمكين الشركات والبنوك والمنصات من إدارة خدمات السفر والحجز بكفاءة أعلى، عبر حلول تقدم خيارات أوسع ومرونة أكبر وتكاليف أقل.

وتبرز تجربة «ماكوين» في مرحلة يشهد فيها قطاع السياحة والسفر في المملكة تحولًا نوعيًا ونموًا متسارعًا، تقوده استثمارات ومشروعات كبرى تعيد تشكيل منظومة القطاع وترفع مستوى تنافسيته. وفي موازاة ذلك، يتنامى دور القطاع الخاص كشريك فاعل في هذا التحول، من خلال تطوير حلول وخدمات مبتكرة تسهم في الارتقاء بتجربة السفر، وتواكب تطلعات المملكة نحو بناء قطاع سياحي متكامل ومستدام.