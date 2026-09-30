كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سجل 19.1 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية 22.3 مليار ريال، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج 3.2 مليار ريال.



وجهة استثمارية جاذبة



وتواصل المملكة ترسيخ مكانتها كاقتصاد متين ووجهة استثمارية جاذبة، مدفوعة بالتحولات الاقتصادية والهيكلية التي شهدتها منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في تعزيز تنوع الاقتصاد، وتوسيع دور القطاع الخاص، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.



تضاعف حجم الاقتصاد



وتُظهر المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية المتحققة خلال العقد الماضي حجم التحول الذي تشهده المملكة؛ إذ تضاعف حجم الاقتصاد السعودي، كما تضاعف حجم الاستثمار المحلي المتمثل في تكوين رأس المال الثابت، وتضاعفت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمار المحلي، إلى جانب تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع تدفقاته خمسة أضعاف.