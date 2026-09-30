لم تكن نوبة عمل عادية في أعماق الأرض، بل كانت موعداً مأساوياً مع بقايا خطر صامت ظل كامناً لسنوات بين الصخور، حيث تحولت أعماق منجم «إغرم أوسار» بضواحي مدينة مريرت إلى ساحة لمأساة إنسانية صدمت المغرب وفجرت موجة غضب واسعة بين الشارع والجهات الحقوقية.

في حادثة صادمة، كان العمال يمارسون مهامهم الاعتيادية في تثقيب الصخور باستخدام آلة الحفر، دون أن يعلموا أن آلتهم تخترق موقعاً يختبئ فيه لغم قديم من مخلفات المتفجرات لم ينفجر سابقاً. ومع الاحتكاك المباشر، وقع انفجار مدوٍّ تحت الأرض أسفر عن مقتل عاملَين في مكان الحادثة فوراً (بعمر 29 و40 عاماً)، بينما لفظ العامل الثالث (45 عاماً) أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصاباته الخطيرة وهو في طريقه إلى المستشفى.

لم تقف الحادثة عند حدود المأساة، إذ انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ«التكتم» الذي طبع الواقعة، مشيرة إلى غياب شروط الصحة والسلامة وقساوة ظروف العمل. ورداً على الفاجعة، خاض العمال مسيرة احتجاجية على الأقدام للتنديد باستمرار الإهمال، وسط تدخلات من السلطات المحلية لإعادة فتح الحوار مع العمال المستمرين في مطالبهم.

ومع تصاعد الغضب الحقوقي والمدني، تعالت المطالبات بفتح تحقيق قضائي وتقني عاجل تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين عن ترك المتفجرات دون مسح تقني دقيق. وتشدد الجهات الحقوقية المغربية على ضرورة جبر ضرر عائلات الضحايا الشباب الذين كانوا المعيلين الوحيدين لأسرهم، وتوفير التعويضات المجزية وتأمين الاستقرار الاجتماعي لهم، وضمان عدم تكرار هذه الكوارث تحت الأرض.