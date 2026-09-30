واصلت «stc» دعم مسيرة النمو والازدهار في المملكة من خلال تنمية المحتوى المحلي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وقد توّجت هذه الجهود بارتفاع نسبة المحتوى المحلي في «stc» إلى 53% عام 2026، متجاوزة بفارق كبير المعيار المرجعي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي حددته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند 41%.

ويعكس هذا الإنجاز جهود «stc» المتواصلة لتعزيز القيمة الاقتصادية في المملكة، من خلال زيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، وتنمية الكفاءات الوطنية، وبناء الشراكات المحلية. وقد واصلت نسبة المحتوى المحلي للشركة ارتفاعها على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بتنامي الاعتماد على المنتجات والخدمات والكفاءات المحلية في العمليات وسلاسل الإمداد.

ويُعد «روافد» ركيزة أساسية في جهود مجموعة «stc» لتنمية المحتوى المحلي، إذ تعمل «stc» من خلاله على تعظيم الإنفاق المحلي، تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى إثراء الكفاءات الوطنية. كما يسهم البرنامج في الاستفادة من حجم أعمال المجموعة واتساع نطاق عملياتها لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مستدامة للمملكة.

وتؤكد «stc» التزامها بمواصلة جهودها لدعم مسيرة التحول الرقمي والاقتصادي، من خلال الاستثمار في القدرات المحلية، وتوسيع شراكاتها مع الشركات السعودية، ودعم المساعي الوطنية لبناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية.