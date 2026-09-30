ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على صورة متداولة لها ظهرت فيها ملامح وجهها بشكل مشوه، وسط تعليقات تنتقد شكلها وتربط التغير في ملامحها بعمليات التجميل، لتختار الرد على الأمر برسالة ساخرة وحادة.

ونشرت هيفاء صورة قريبة لوجهها، ظهرت خلالها بإطلالة لافتة وملامح واضحة، وأرفقتها بكلمات من أغنيتها (شو المطلوب)، في إشارة إلى موقفها من الانتقادات المتكررة التي تتعرض لها.

هيفاء وهبي تهاجم مروجي الصورة

وعلقت هيفاء على الصورة المتداولة، مشيرة إلى ما اعتبرته محاولة لتشويه شكلها، وكتبت: «الغيرة وعمايلها لما تحبوا تشوهوني لصير شبهكم ابقوا انتبهوا لأن الحاجب الأيمن طار أثناء تأدية وظيفتكم».

وأضافت في تعليق ساخر: «المرة الجاية شيلوا الجمال بس خلوا الحاجب عريض»، قبل أن توجه رسالة إلى من يقفون وراء تداول الصورة، قائلة: «وسلموني على اللي دافعين مصاري على هالحملة السخيفة».

الرد بشكل مختلف

ولم تكتفِ هيفاء بالتعليق على الصورة، إذ نشرت بعدها صورة مقربة لها ظهرت فيها بشعر أسود منسدل ومكياج قوي يبرز ملامح وجهها، واختارت أن ترافقها بمقطع من أغنيتها «شو المطلوب».

وجاء اختيار الأغنية متماشيًا مع مضمون ردها، إذ تتناول كلماتها فكرة الانتقادات المستمرة ومحاولات إرضاء الآخرين، وهو ما منح منشورها طابعًا ساخرًا يتناسب مع الرسالة التي أرادت توجيهها.

وجاء رد هيفاء وهبي عقب تداول صور من أحدث ظهور لها خلال عرض دار «دولتشي آند غابانا» في ميلانو، وما رافقها من تعليقات وانتقادات تناولت ملامحها وإطلالتها، لتوضح موقفها من الجدل المثار حولها.



أعمالها الفنية

سبق أن تعاونت هيفاء وهبي مع الفنان سانت ليفانت في أغنيتي (بحبك) و(متسوبيشي)، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة من مشروعها الغنائي (Mega Haifa 3)، التي افتتحتها بأغنية (نوغا) التي طرحتها الشهر الماضي، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس، وإخراج جو بو عيد للكليب.