تستعد النجمة العالمية شاكيرا للعودة إلى المسرح المصري بعد غياب يقارب عقدين، إذ تحيي حفلًا ضخمًا عند أهرامات الجيزة أواخر نوفمبر المقبل، في فعالية ينتظرها جمهور واسع بالنظر إلى خصوصية الموقع وندرة حفلاتها في المنطقة.

وأعلنت الجهة المنظمة مجموعة من الضوابط الخاصة بحجز التذاكر والدخول، أثارت بعضها نقاشًا بين المتابعين، خصوصًا ما يتعلق بحظر السلوكيات العنيفة وإخضاع الدخول لسياسة التنظيم عند البوابات، إلى جانب عدم السماح باسترداد قيمة التذاكر أو استبدالها بعد شرائها. ورأى معترضون أن بعض هذه البنود غير معتادة في حفلات مصر، وأن قواعد الدخول ينبغي أن تكون واضحة ومعلنة مسبقًا للجمهور.

كما شددت الجهة المنظمة على ضرورة شراء التذاكر مسبقًا، إذ لن تُطرح للبيع عند بوابة الحفل، ولن يُسمح لمن يغادر موقع الفعالية بالعودة مجددًا. ويبدأ الحفل عند الخامسة مساء ليستمر ست ساعات كاملة حتى الحادية عشرة ليلًا.

وتتباين أسعار التذاكر وفق فئات الحضور، إذ يبلغ سعر تذكرة منطقة Golden Circle نحو 15 ألف جنيه، فيما تُطرح تذكرة الوقوف مقابل سبعة آلاف جنيه، وتصل فئة VIP Standing إلى 12 ألف جنيه.