أعلنت شركة براق المالية «برق» حصولها على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي لإضافة نشاط التمويل إلى نطاق أعمالها، في خطوة إستراتيجية جديدة تدعم توجه الشركة نحو توسيع منظومتها المالية الرقمية وتقديم نطاق أكثر تكاملًا من الخدمات والحلول المالية في المملكة، بما يشمل تطوير منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتمثل الموافقة محطة جديدة في مسيرة نمو «برق»، إذ تصبح برق بذلك أول شركة مدفوعات رقمية «محفظة رقمية» في المملكة تحصل على موافقة أولية لإضافة نشاط التمويل، بما يعزز توجهها للانتقال من تقديم حلول المدفوعات الرقمية إلى بناء تجربة مالية أكثر شمولًا تجمع بين المدفوعات والخدمات التمويلية ضمن منظومة رقمية واحدة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لإستراتيجية «برق» الهادفة إلى تطوير نموذج متكامل للخدمات المالية الرقمية، من خلال توسيع نطاق الحلول التي تقدمها لعملائها، وتعزيز الترابط بين حاجاتهم اليومية في الدفع والتحويل والخدمات المالية الأخرى، وصولًا إلى منظومة قادرة على تقديم تجربة أكثر سهولة ومرونة وتكاملًا، وتوفير حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي حاجات شرائح مختلفة من العملاء.

وتسعى «برق» من خلال هذا التوسع إلى مواصلة تطوير منتجاتها وخدماتها بما يتواكب مع التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي في المملكة، والاستفادة من التطور الذي يشهده قطاع التقنية المالية في ابتكار نماذج وحلول جديدة تعزز الوصول إلى الخدمات المالية وتدعم تطور تجربة العميل.

وتخضع ممارسة نشاط التمويل واستحداث المنتجات التمويلية ذات الصلة لاستكمال المتطلبات والإجراءات النظامية، والحصول على الموافقات النهائية اللازمة من البنك المركزي السعودي.