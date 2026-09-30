ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي إلى نحو 953.1 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة 8.4 مليار ريال وبنسبة 0.9%، عن مستوياته في الشهر الذي سبقه (يوليو 2026)، التي كانت 944.7 مليار ريال لتحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق. وذلك بحسب ما كشفته بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» لشهر أغسطس 2026.

ارتفاع السندات الحكومية

وبحسب النشرة الإحصائية لشهر يوليو ارتفعت السندات الحكومية (تشتمل على السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية)، التي استثمرت فيها البنوك السعودية إلى 676 مليار ريال بنهاية أغسطس 2026، وبقيمة 5069 مليون ريال، مقارنة بـ 671 مليار ريال بنهاية يوليو 2026.

نمو الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة

من جهة أخرى نما الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة إلى 277 مليار ريال بنهاية أغسطس 2026، وبقيمة 3325 مليون ريال عن مستوياته في شهر يوليو الماضي التي كانت 273.7 مليار ريال. يذكر أن مطلوبات البنوك من القطاع العام تتكون من السندات الحكومية، إضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة، والتي بدورها تشتمل على القروض والسلف والسحب على المكشوف.