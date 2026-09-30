أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة والقضايا الإرهابية في الكويت سلسلة أحكام قضائية حاسمة شملت خمس قضايا منفصلة مرتبطة بالنشاط الرقمي، لتضع حداً لمخالفات النشر وتداول المقاطع والتصريحات عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

طالت عقوبات السجن عدداً من المتهمين في قضايا المساس بالذات الأميرية، إذ قضت المحكمة بحبس طلال الدبوس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ. كما شهدت قضية أخرى على منصة (X) مفارقة لافتة، بصدور حكم بحبس كاتب التغريدة الأصلية سنتين مع الشغل والنفاذ، بينما نال المغرد الذي قام بالرد على التغريدة نفسها عقوبة أشد بالحبس خمس سنوات.

وفي ملف الشائعات والنشر المضلل، أصدرت المحكمة حكماً برئاسة الهيئة القضائية يقضي بحبس كل من لولوة الحسينان ومنصور المحارب خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة بث أخبار كاذبة، بالتزامن مع إقرار حكم فريد يقتضي إعدام وحذف المقطع المرئي موضوع الجريمة نهائياً من كافة المنصات الرقمية.

وشملت الأحكام أيضاً صدور حكم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بحق مغرد أدين بتهمة إثارة الفتنة الطائفية عبر الإنترنت. وفي المقابل، طويت القضية الأخيرة المتعلقة بتصريحات إعلامية ببراءة محامٍ والامتناع عن النطق بعقابه، شريطة تقديم تعهد بكفالة مالية قدرها 5000 دينار للالتزام بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.