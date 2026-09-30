تحولت ملاسنة عائلية داخل منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد إلى مسرح لمأساة مزدوجة، بعدما أودى النزاع بحياة شخصين من أسرة واحدة في نفس اللحظة، أحدهما بطلق ناري والآخر إثر صدمة مفاجئة.

بدأت الأحداث بنشوب نزاع حاد بين شقيقين داخل المنزل، وسرعان ما تطور الأمر إلى سحب أحدهما سلاحاً نارياً وإطلاق الرصاص المباشر على أخيه، ليخرّ صريعاً في الحال متأثراً بإصابته البليغة قبل تمكن أفراد العائلة من التدخل.

ولم تتوقف الفاجعة عند حدود إطلاق النار، إذ سقط ابن شقيق الطرفين المتواجد في مسرح الحادثة أرضاً بشكل مفاجئ أثناء الملاسنات. وأفاد مصدر أمني بأن الفحوصات الأولية رجحت وفاة الشاب بسكتة قلبية حادة ناجمة عن الصدمة والرعب المباشر أثناء معاينته لمشهد القتل، بانتظار التقرير النهائي لدائرة الطب العدلي.

وسرعان ما طوقت القوات الأمنية موقع الجريمة فور ورود البلاغ، حيث جرى القبض على الجاني وتجريده من السلاح المستخدم، وتحويله إلى التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية، في حين نُقلت جثمانا الضحيتين لإتمام الفحوصات الفنية.