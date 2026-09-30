قُتل رجل أمنٍ عراقي أثناء محاولته فضّ نزاعٍ عشائري مسلّح اندلع بسبب خلافٍ على مباراةٍ لكرة القدم، بعدما تحوّل الخلاف الرياضي إلى اشتباكٍ دموي استدعى تدخلاً أمنيًا عاجلًا.

ووفق مصدرٍ أمني لوكالة (شفق نيوز)، وقع النزاع في ساعةٍ متأخرة بين عشيرتين في ناحيتي الفضلية والسديناوية بمحافظة ذي قار (جنوبي العراق)، حيث تعرضت القوة الأمنية التي حاولت إنهاء الاشتباك لإطلاق نارٍ كثيف أدى إلى مقتل أحد أفراد الدورية.

وأوضح المصدر أن السيطرة على الموقف لم تتم إلا بعد وصول تعزيزاتٍ عسكرية إلى موقع الحادثة، مشيرًا إلى أن جذور المشاجرة تعود إلى خلاف بسيط حول مباراة لكرة القدم تطور سريعًا إلى مواجهة مسلحة.

وتشهد مناطق عراقية مختلفة نزاعات عشائرية متكررة تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين ورجال الأمن، وسط مطالباتٍ مستمرة بفرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة للحدِّ من هذه المواجهات التي تودي بحياة العشرات سنويًا.