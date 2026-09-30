تبتعد رحمة محسن عن الأجواء الشعبية وتراهن على الدراما في أحدث أغانيها الجديدة، مقدمةً لونًا غنائيًا مختلفًا يعتمد على الإحساس والهدوء بعيدًا عن الطابع الشعبي الذي ارتبط ببعض أعمالها السابقة.

وتأتي أغنية أنا الخسارة في عملٍ تسعى من خلاله رحمة إلى تقديم حالة عاطفية واضحة تعتمد على التعبير الدرامي أكثر من الإيقاع الشعبي، مع تغيير الصورة الغنائية التي اعتاد الجمهور رؤيتها منها.

وتراهن رحمة عبر الأغنية على قدرتها في التنقل بين الألوان الغنائية وإظهار جوانب جديدة من شخصيتها الفنية، خصوصًا أن الأغاني الدرامية تتطلب أداءً يعتمد على الصدق ونقل المشاعر كما تحملها الكلمات واللحن.

وكان آخر أعمالها أغنية سر وجعنا التي قدمتها ديو مع المطرب التونسي نوردو ضمن فيلم إذما المعروض في موسم عيد الأضحى 2026، كما خاضت رحمة تجربتها التمثيلية الأولى في رمضان الماضي من خلال مسلسل علي كلاي مع أحمد العوضي، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم، في خطوة عززت حضورها الفني خارج نطاق الغناء.