يعقد مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماعه الدوري الـ 81 برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، غداً (الخميس) بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في حضور نائبي الرئيس وأعضاء المجلس.



حيث سيتم استعراض ومناقشة جملة من الملفات والبرامج والمبادرات المستحدثة المدرجة في جدول أعمال المجلس، والاطلاع على تقرير الأمانة العامة للاتحاد في الجوانب الفنية والإدارية، إلى جانب اعتماد برنامج مسابقات الموسم الرياضي 2026 - 2027 المتضمنة مسابقات للمنتخبات والأندية، واعتماد تشكيل اللجان المعاونة للدورة الحالية لمجلس الاتحاد «2025 - 2029».