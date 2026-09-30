أظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة «أيه بولا» البرتغالية المتخصصة في كرة القدم، أن قطاعاً من جماهير المنتخب البرتغالي يرى عدم أحقية قائده كريستيانو رونالدو في العودة إلى التشكيل الأساسي، وذلك بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال الفوز على النرويج 2-1 في دوري الأمم الأوروبية، (الأحد) الماضي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.



وبحسب الاستطلاع الذي نشرته المجلة، (الأربعاء)، يفضل المشجعون استمرار غونسالو راموس وجواو فيليكس في قيادة خط هجوم المنتخب خلال مواجهة الدنمارك، (الخميس).



وكان رونالدو توجه مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس عقب صافرة نهاية مباراة النرويج، كما غاب عن تدريبات المنتخب، (الثلاثاء)، استعداداً للمواجهة القادمة.



وذكرت تقارير إعلامية برتغالية أن رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، فضل استخدام صالة ألعاب رياضية في الفندق، وصفت بأنها أفضل تجهيزاً، بدلاً من منشآت التدريب في مالمو، فيما أثارت تصرفاته خلال الأيام الأخيرة انتقادات بين عدد من الجماهير.



وأشارت التقارير إلى أن رونالدو كان قد اتفق في البداية مع المدرب جورجي جيسوس على عدم المشاركة أمام النرويج، قبل أن يطلب منه المدرب الدخول خلال آخر 30 دقيقة من المباراة، ثم يتراجع عن قراره.



وكان جيسوس قد أكد، في تصريحات سابقة، وجود اتفاق مع رونالدو بشأن مشاركته أمام النرويج، قبل أن يقرر عدم الدفع به خلال اللقاء.



وفسرت وسائل إعلام برتغالية تصرفات رونالدو في أعقاب المباراة في ضوء تغيير قرار الجهاز الفني بشأن مشاركته، بالتزامن مع تكهنات متزايدة حول موعد نهاية مسيرته الدولية.



وفاجأ رونالدو عدداً من المحللين باستمراره مع المنتخب البرتغالي، عقب خروج الفريق من دور الـ16 في كأس العالم التي أقيمت في يوليو الماضي.



وقال رونالدو، في مقابلة مع مجلة «Vogue» في أغسطس الماضي: «ربما يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم»، في وقت يواصل فيه مساعيه للوصول إلى حاجز 1000 هدف خلال مسيرته.