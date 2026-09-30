أكد رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي جبر الشايقي أن الإعلام الخليجي أسهم على مدى عقود في صناعة هوية خاصة لبطولات الخليج، وكان شريكاً أساسياً في تعزيز حضورها وتحويلها إلى حدث رياضي يحظى باهتمام واسع، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مواكبة التطور التقني، مع المحافظة على المصداقية والموضوعية في تقديم المحتوى الرياضي.



وقال الشايقي لـ«عكاظ»، على هامش المنتدى الذي نظمه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في جدة، إن بطولات الخليج شهدت منذ انطلاقتها تدرجاً فنياً رافقه تطور إعلامي، مبيناً أن الإعلام نجح في صناعة حدث رياضي مهم امتد صداه إلى خارج المنطقة، وأسهم في ترسيخ مكانة البطولة لدى الجماهير الخليجية.



وأضاف: «الإعلام اليوم شريك أساسي في تطور بطولات الخليج، وسيستمر في صناعة محتوى ورسالة إعلامية تواكب الزخم الذي تشهده البطولات الخليجية خلال السنوات القادمة».



وأشار الشايقي إلى أن جلسات المنتدى ناقشت تاريخ بطولات الخليج، وتأثير الإعلام في رسم الصورة الذهنية عنها، إلى جانب دور الإعلامي في تقديم رسالة مؤثرة تصل إلى المشاهد والمتلقي، مثمناً مشاركة نخبة من الإعلاميين الرياضيين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.



وأكد أهمية إقامة مثل هذه المنتديات، لما توفره من فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأسماء الإعلامية المخضرمة، بما يسهم في تطوير الإعلام الرياضي ومواكبته للتحولات التي يشهدها القطاع.



وحول مستقبل الإعلاميين الشباب في ظل استضافة المملكة عدداً من الأحداث الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها كأس آسيا وكأس العالم 2034، أوضح الشايقي أن الشباب سيكون لهم دور كبير في المرحلة القادمة، داعياً إياهم إلى تطوير أدواتهم ومواكبة التقنيات الحديثة.



وقال: «نصيحتي للشباب هي مواكبة التطور التقني في الإعلام، وتقديم رسالة إعلامية صادقة وموضوعية تواكب الحدث، مع تحقيق التوازن بين السرعة والمصداقية في نقل الرسالة».



ولفت الشايقي إلى ما تشهده المملكة من دعم كبير للقطاع الرياضي واستضافة الفعاليات العالمية، مؤكداً أن ذلك يضع أمام الإعلام الرياضي مسؤولية متزايدة لمواكبة هذه المرحلة وتقديم محتوى يعكس حجم التطور والحراك الرياضي الذي تعيشه المملكة.