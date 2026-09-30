برنامج استثنائي على مدار 4 أيام في جدة بمشاركة 90 علامة تجارية وحلول رقمية وفعاليات استقبال بالمطار تحت شعار «سوق الكل، احتفالًا بوطن الكل» أكثر من 24 تجربة وطنية تفاعلية، ومشاركة واسعة لـ 90 علامة تجارية، شكلت ملامح البرنامج الاستثنائي الذي قدمه سوق7 بمدينة جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96؛ لتتحول أرجاء السوق ومرافقه، على مدار أربعة أيام (من 22 إلى 25 سبتمبر 2026م)، إلى مساحات احتفالية متكاملة استقطبت العائلات والزوار تحت مفهوم «سوق الكل، احتفالًا بوطن الكل».

وبهذه المناسبة، رفع الرئيس التنفيذي لشركة أزاد العقارية أيمن البرطي، باسمه ونيابة عن منسوبي الشركة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم.



وأكد الأستاذ أيمن أن اليوم الوطني يمثل محطة فخر بمسيرة الوطن، وما تشهده المملكة من نهضة وتنمية في ظل القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفًا: «نعتز في شركة أزاد العقارية بمساهمتنا في هذه المسيرة عبر تطوير مشاريع ترتقي بجودة الحياة، وتأتي احتفالات سوق7 لتعكس ارتباطنا بالمجتمع، وحرصنا على تقديم تجارب تجمع بين هويتنا الوطنية والثقافة والترفيه».

وقد تضمن البرنامج مزيجاً من الفعاليات الاحتفالية والتراثية، حيث انطلقت مسيرة للمركبات في ساحات سوق7 وسط اهتمام وتفاعل واسع من الحضور، في حين حضر الموروث الوطني عبر أداء فلكلور العرضة السعودية الذي نثر أجواءً من الفخر والأصالة، كما استُحضرت الحرف التراثية عبر تجربة «الفخارة» التي أتاحت للزوار تخصيص قطع فخارية بأسمائهم والاحتفاظ بها كتذكار شخصي. وفي الحديقة المركزية، انطلقت مبادرة «مواهب سوق7» لتكون منصة مفتوحة تدعم المبدعين وتُتوج الفائزين بجوائز قيّمة في مجالات شملت: الغناء الوطني، الشعر، الإلقاء، التمثيل، الفنون الأدائية، الرسم، الخط، الحرف اليدوية، والتصوير، وتوّجت هذه الفعاليات بمعرض للفن التشكيلي السعودي استعرض أعمالًا مستوحاة من ثقافة المملكة.



وعلى صعيد الحلول الذكية، وظّف سوق7 التقنية كأداة ربط ميدانية عبر إطلاق تجربة «جواز العز» الرقمي المتاحة عبر موقعه وتطبيقه الإلكتروني، حيث منحت المبادرة الزوار رحلة استكشافية تفاعلية لجمع الأختام من مختلف المحطات، بما أسهم في تعزيز انسيابية الحركة داخل السوق، وتُوّجت التجربة بتحويل تلك الأختام إلى تبرعات لصالح جمعية البيضاء للتنمية ومستفيدي جمعية نفع الخيرية بجدة، وتكاملت هذه الرحلة الرقمية مع شاشات تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قدمت تجارب مرئية مبتكرة مرتبطة باليوم الوطني.

وكانت مبادرات سوق7 المجتمعية قد انطلقت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، باستقبال القادمين إلى جدة بالورود والهدايا التذكارية، إلى جانب الترحيب بضيوف وزوار المملكة القادمين لحضور منافسات بطولة كأس الخليج 2026 (خليجي 27) المقامة في جدة، ومشاركتهم الاحتفاء باليوم الوطني منذ لحظة وصولهم أرض المملكة.



كما سجلت الاحتفالات مشاركة فاعلة وتكاملاً تجارياً واسعاً من العلامات التجارية البارزة، وفي مقدمتها: (جين زيز، مجموعة أباريل، وويست امازون جولدن)، والتي قدمت عروضًا حصرية ومبادرات تفاعلية، لتتكامل تجربة الزوار الشاملة التي جمعت بين التسوق، والترفيه، والمشاركة المجتمعية.



وجاء هذا النجاح الاستثنائي لاحتفالات اليوم الوطني، امتدادًا لدور سوق7 الرائد في جدة كبيئة تجمع بين التسوق والترفيه والتجارب المجتمعية، حيث تضافرت جهود العلامات التجارية المشاركة مع إبداعات المواهب الشابة وتفاعل آلاف الزوار على مدار أربعة أيام، لتترجم رسالة السوق وتجسد المفهوم واقعًا ملموسًا: «سوق الكل، احتفالًا بوطن الكل».

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