انتقل إلى رحمة الله تعالى المذيع السابق بإذاعة الرياض ناصر بن عبدالرحمن بن منصور الراجح.
وصلي على الفقيد عصر اليوم (الأربعاء)، في جامع عبدالله بن ناصر المهيني بطريق الملك عبدالعزيز، بحي العارض في مدينة الرياض.
انتقل إلى رحمة الله تعالى المذيع السابق بإذاعة الرياض ناصر بن عبدالرحمن بن منصور الراجح.
وصلي على الفقيد عصر اليوم (الأربعاء)، في جامع عبدالله بن ناصر المهيني بطريق الملك عبدالعزيز، بحي العارض في مدينة الرياض.
The former broadcaster of Riyadh Radio, Nasser bin Abdulrahman bin Mansour Al-Rajih, has passed away to the mercy of Allah Almighty.
Prayer for the deceased was held this afternoon (Wednesday) at the Abdullah bin Nasser Al-Muhaini Mosque on King Abdulaziz Road, in the Al-Arid neighborhood of Riyadh.