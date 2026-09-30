انتقل إلى رحمة الله تعالى المذيع السابق بإذاعة الرياض ناصر بن عبدالرحمن بن منصور الراجح.



وصلي على الفقيد عصر اليوم (الأربعاء)، في جامع عبدالله بن ناصر المهيني بطريق الملك عبدالعزيز، بحي العارض في مدينة الرياض.