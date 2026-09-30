تواجه الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلو تهمةَ تعاطي المخدرات بعد ثبوت آثار مادة الكوكايين في الفحص الطبي الذي خضعت له ضمن حملةٍ واسعة شملت عددًا من مشاهير الفن والرياضة ومواقع التواصل.

وجاءت نتيجة فحص شعر ساراتش أوغلو إيجابية لوجود آثارٍ لمادة الكوكايين، وذلك عقب عودتها إلى البلاد في الأيام الماضية وخضوعها للفحص الإلزامي. كما أظهرت النتائج تعاطي المخدرات لدى لاعب كرة القدم التركي السابق حسن شاش، بينما جاءت عينات الممثل أراس بولوت إينملي والإعلامي ياغيز صابونجو أوغلو سلبية.

ويواجه من تُظهر عيناتهم آثارًا للمخدرات تهمًا تتعلق بالشراء والتعاطي، مع عقوباتٍ قد تصل إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات، إضافة إلى عقوباتٍ أشد في حال وقوع المخالفة قرب الأماكن العامة أو المنشآت التعليمية والرياضية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة.

وتتيح القوانين للنائب العام تأجيل رفع الدعوى العمومية بشرط التزام المتهم ببرنامج تعافٍ لمدة عام، يُمسح بعدها سجله الجنائي إذا استوفى شروط البرنامج.

وتأتي هذه التطورات ضمن حملاتٍ أمنية مكثفة بدأت منذ أكتوبر الماضي، وأسفرت عن ضبط عشرات المشاهير وثبوت تعاطي المخدرات لدى عددٍ منهم، بينهم الممثل أونور تونا والمغني مابيل ماتيز، فيما أثبتت حملاتٌ أخرى براءة أسماء مثل سيرناي ساريكايا.