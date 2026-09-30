وصل الارتباط بين أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ عام 1990، مع تحول تطورات حرب إيران وأسعار الطاقة إلى عامل رئيسي في تحركات سوق السندات.

وحسب بيانات Cboe بلغ الارتباط بين خام غرب تكساس وعائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو 65% في سبتمبر الجاري، مقترباً من المستوى القياسي المسجل خلال 1990، وذلك وفقاً لما نشره موقع «العربية. نت».

تشديد السياسة النقدية

ويعكس ذلك تزايد حساسية المستثمرين لأي تحرك في أسعار النفط، حيث بات ارتفاع الخام يعزز توقعات التضخم ويزيد الرهانات على تشديد السياسة النقدية، ما يدفع عوائد السندات إلى الصعود.

ووفق تقديرات TS Lombard فإن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل خام غرب تكساس قد تقابلها زيادة تقارب 0.02 نقطة مئوية في عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، في وقت أصبحت فيه تطورات مضيق هرمز وإيران أكثر تأثيراً على العوائد من بعض البيانات الاقتصادية التقليدية.