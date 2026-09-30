انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 15 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,440.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 189 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 178 شركة.

الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات عناية، وأرماح، والموسى، وسلامة، والحفر العربية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات رعاية، ورتال، والبحر الأحمر، ودراية، ومبكو الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و6.94%، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ولدن، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وإس تي سي، واتحاد اتصالات، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً بمقدار 20.22 نقطة، ليصل إلى مستوى 21,307.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.