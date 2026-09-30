انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 15 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,440.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 189 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 178 شركة.
الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات عناية، وأرماح، والموسى، وسلامة، والحفر العربية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات رعاية، ورتال، والبحر الأحمر، ودراية، ومبكو الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و6.94%، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ولدن، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وإس تي سي، واتحاد اتصالات، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً بمقدار 20.22 نقطة، ليصل إلى مستوى 21,307.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
The main Saudi stock index declined today by 15 points, reaching a level of 10,440.64 points, with trading valued at 4.2 billion riyals.
The volume of traded shares, according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market, reached 189 million shares, with 81 companies recording an increase in their share values, while shares of 178 companies declined.
Top Gainers
The shares of companies such as Enaya, Armah, Al-Mousa, Salama, and Arabian Drilling saw the highest increases, while the shares of companies like Riyadh, Rital, Red Sea, Draya, and Mabco experienced the most significant declines in trading. The rates of increase and decrease ranged between 9.97% and 6.94%. Meanwhile, the shares of Saudi Aramco, Al-Rajhi, Luden, Americana, and Electrical Industries were the most active in terms of volume, while the shares of Al-Rajhi, Saudi Aramco, Al-Ahli, STC, and Etihad Etisalat were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today up by 20.22 points, reaching a level of 21,307.33 points, with trading valued at 11 million riyals, and the volume of traded shares exceeded two million shares.