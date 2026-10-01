لم تكد أجواء عيد الميلاد تهدأ حتى تحولت ليلة الاحتفال إلى لحظات من الرعب. عشرات الطلقات دوّت داخل حديقة عامة في مدينة ماكون بولاية جورجيا الأمريكية، بعدما اندلع خلاف بين مجموعتين من الشبان، لينتهي المشهد بإصابة 12 مراهقًا وشابًا.

بدأت القصة بحفلة عيد ميلاد لفتاة أتمّت عامها الـ18، وأُقيمت في منزل مستأجر، لكن الأمور أخذت منحى مختلفًا بعدما طُردت مجموعة من الشبان من المكان، قبل أن تتوجه إلى حديقة كارولين كريتون.

وبحسب قائد شرطة مقاطعة بيب، ديفيد ديفيس، لم تمضِ فترة طويلة حتى وصلت مجموعة أخرى إلى الحديقة. وسرعان ما بدأ التوتر بين الطرفين، وتحولت المشادة الكلامية إلى مواجهة، قبل أن تظهر الأسلحة النارية ويبدأ إطلاق النار.

كاميرات المراقبة وثقت لحظات الفوضى، وأظهرت وابلًا من الرصاص استمر نحو 30 ثانية. وفي تلك اللحظات، لم يكن أمام الموجودين سوى الركض والابتعاد عن المكان، فيما تحولت الحديقة إلى مشهد من الهلع.

وبعد توقف إطلاق النار، سارع عدد من الأشخاص إلى نقل المصابين إلى مستشفى قريب بسيارات خاصة.

وتراوحت أعمار المصابين بين 17 و19 عامًا؛ بينهم شاب يبلغ 19 عامًا، وأربعة شبان في الـ18، وخمسة في الـ17، إضافة إلى فتاتين تبلغان 18 عامًا. وأفادت السلطات بأن اثنين منهم في حالة حرجة، بينما استقرت حالة بقية المصابين.

ورغم العدد الكبير للمصابين، أكدت الشرطة عدم وجود مؤشرات حتى الآن على مشاركة أي منهم في إطلاق النار.

ولم تسفر التحقيقات الأولية عن توقيف أي شخص بشكل فوري، لكن المحققين حددوا عددًا من الأشخاص محل الاهتمام، وصادروا سبع سيارات، واستجوبوا 10 شهود.