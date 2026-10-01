تحولت مشاجرة عائلية في العاصمة العراقية بغداد إلى فاجعة أودت بحياة شخصين، بعدما أقدم أحد الشقيقين على إطلاق النار على شقيقه، فيما فارق ابن شقيقهما الثالث الحياة بشكل مفاجئ أثناء وقوع المشاجرة.

ووقعت الحادثة في منطقة الشعب شمالي بغداد، حيث اندلع خلاف بين شقيقين قبل أن يتطور سريعاً إلى مشاجرة عنيفة، استخدم خلالها أحد الطرفين سلاحاً نارياً وأطلق النار باتجاه شقيقه، ما أدى إلى وفاته في مكان الحادث.

وبحسب مصدر أمني نقلت عنه وسائل إعلام عراقية، فإن الحادثة لم تقتصر على مقتل أحد الشقيقين، إذ توفي أيضاً ابن شقيقهما الثالث، الذي كان موجوداً في موقع المشاجرة أثناء وقوعها.

وأوضح المصدر أن الشاب فارق الحياة إثر تعرضه لسكتة قلبية خلال المشاجرة، مشيراً إلى أن تحديد سبب الوفاة بشكل نهائي سيُحسم بعد استكمال الإجراءات الطبية وإحالة الجثة إلى دائرة الطب العدلي.

وعقب وقوع الحادث، تحركت القوات الأمنية إلى موقع المشاجرة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم بإطلاق النار، قبل إيداعه التوقيف تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، فيما ينتظر أن تكشف نتائج التحقيق والطب العدلي مزيداً من التفاصيل بشأن أسباب الوفاة الثانية والظروف التي أحاطت بالمأساة العائلية.