تحولت رحلة جوية إلى مأساة مروعة، بعدما سقطت مروحية في منطقة ريفية شرقي العاصمة الزيمبابوية هراري، واشتعلت فيها النيران، لتنتهي الحادثة بمصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 6 أشخاص، بينهم رجل أعمال بارز.

وسقطت المروحية، الأربعاء، في منطقة مارونديرا، على بعد نحو 70 كيلومترًا شرقي هراري، فيما هرعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث عقب تلقي البلاغ.

وقال المتحدث باسم حكومة زيمبابوي، نيك مانجوانا، إن المروحية كانت تقل رجل أعمال و3 ركاب وطيارين، مؤكدًا عدم نجاة أي من الموجودين على متنها.

وكانت الشرطة قد أفادت بأن الحادث وقع قرابة الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما كشف المتحدث باسمها، بول نياثي، أن جثامين الضحايا تعرضت لاحتراق شديد، الأمر الذي دفع السلطات إلى بدء إجراءات التحقق الرسمي من هوياتهم.

وبينما بدأت السلطات التحقيق في ملابسات التحطم، أفادت وسائل إعلام محلية بأن رجل الأعمال ويكنيل تشيفايو كان من بين الضحايا.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية عن متحدث باسم عائلته أن تشيفايو، البالغ من العمر 43 عامًا، وزوجته لوسي موتيكي لقيا حتفهما في الحادث.

وكان تشيفايو معروفًا بعلاقاته القريبة من الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، إلى جانب صلاته بدوائر السلطة السياسية في البلاد.

وحتى الآن، لم تكشف السلطات عن السبب الذي أدى إلى سقوط المروحية، كما لم توضح ما إذا كان الطياران قد أبلغا عن أي عطل أو مشكلة قبل وقوع الحادث.

ولا تزال تفاصيل الرحلة غير واضحة، إذ لم تعلن الجهات الرسمية طراز المروحية أو الجهة التي كانت تشغلها أو مسارها، فيما تتركز الجهود حاليًا على تحديد هوية الضحايا وكشف ملابسات التحطم.

ويأتي حادث زيمبابوي بعد خمسة أيام فقط من كارثة جوية أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أسفرت عن مقتل 17 شخصًا، ما يسلط الضوء مجددًا على سلسلة الحوادث الجوية التي شهدتها المنطقة خلال فترة زمنية قصيرة.

ففي 25 سبتمبر، تحطمت طائرة صغيرة من طراز Let L-410 في مدينة كينجي، عاصمة مقاطعة كوانجو جنوب غربي الكونغو الديمقراطية، أثناء رحلتها من كيكويت إلى العاصمة كينشاسا.

وكانت الطائرة تقل 13 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، ولم ينجُ أي منهم.

وبحسب السلطات، واجهت الطائرة مشكلة أثناء الرحلة، وحاول طاقمها الهبوط في كينجي، قبل أن تتحطم في منطقة مانزاوو وتشتعل فيها النيران.

وقال نائب حاكم كوانجو، ريمي ساكي، إن الطائرة حلقت عدة مرات فوق المنطقة بينما كان الطاقم يبحث عن موقع مناسب للهبوط، دون تسجيل وفيات بين السكان على الأرض.

وبدأت حصيلة الضحايا عند 13 شخصًا، قبل أن ترتفع إلى 17 بعد إخماد الحريق وانتشال مزيد من الجثامين، بينهم 16 بالغًا ورضيع.

وكان من بين الضحايا اثنان من كبار مسؤولي القضاء العسكري في الكونغو الديمقراطية، هما رئيس المحكمة العسكرية العليا جوزيف موتومبو كاتالايي، والمدعي العام العسكري لوسيان رينيه ليكوليا، اللذان كانا في طريق عودتهما من مهمة رسمية.

وعلى إثر الحادث، أمر رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي بفتح تحقيق شامل لتحديد أسبابه وملابساته، كما أعلنت السلطات حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام.

كذلك أوقفت وزارة النقل عمليات شركة Tracep Congo Aviation المشغلة للطائرة داخل البلاد، إلى حين انتهاء التحقيقات وتحديد أسباب الكارثة.