بعد سنوات من الإثارة والسرعة، انتهت رحلة واحدة من أشهر الأفعوانيات في العالم بقرار إغلاق نهائي، بعدما أثارت سلسلة من الإصابات الخطيرة والوفيات المرتبطة بها تساؤلات متزايدة حول مستوى السلامة والمخاطر التي قد يتعرض لها الركاب.

وأعلنت شركة «سيكس فلاغز» إغلاق أفعوانيتها الشهيرة «X2» في أحد منتزهاتها بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد نحو شهر من تحقيق استقصائي كشف عن سجل طويل من الإصابات الدماغية وحالات الوفاة المرتبطة باللعبة.

وقال رئيس المنتزه، برايان أوردينغ، في تدوينة رسمية، إن الأفعوانية اجتازت اختبارات السلامة بشكل مستمر، إلا أن الشركة قررت إغلاقها نهائيًا، معتبرًا أن القرار هو «التصرف الصحيح» في ظل تراجع ثقة الزوار.

وأكد أن سلامة الألعاب تمثل الأساس الذي تقوم عليه أعمال المنتزه، في وقت تصاعدت فيه المخاوف بشأن الحوادث المرتبطة بالأفعوانية.

وبحسب تحقيق أجرته شبكة «CNN» الشهر الماضي، ظلت مزاعم تعرض ركاب لإصابات خطيرة مرتبطة باللعبة غير معلنة على نطاق واسع لأكثر من عقد، قبل أن يكشف التحقيق عن أكثر من 12 حالة إصابة بالغة استدعت دخول المستشفيات، من بينها حالتا وفاة على الأقل.

وفي يوليو الماضي، نُقلت امرأتان إلى غرفة الطوارئ نفسها في مدينة سانتا كلاريتا، بفارق ستة أيام فقط، بعد تعرضهما لإصابات دماغية عقب ركوب الأفعوانية.

وبعد الحادثة الثانية بيوم واحد، أُغلقت اللعبة مؤقتًا، في وقت بدأت فيه تفاصيل الإصابات المرتبطة بها تتصدر المشهد مجددًا.

ولم تتوقف المطالبات عند الحالات التي كشف عنها التحقيق، إذ أعلن محامون خلال مؤتمر صحفي تقدم أكثر من 100 ضحية جديدة بشكاوى، قالوا فيها إنهم تعرضوا لإصابات دماغية بدرجات متفاوتة بعد ركوب الأفعوانية خلال العامين الماضيين فقط.

كما رُفعت ثلاث دعاوى قضائية هذا العام من جانب ركاب قالوا إنهم تعرضوا لإصابات تهدد حياتهم، واتهموا مسؤولي المنتزه بأنهم كانوا على علم بالمخاطر، ومع ذلك سمحوا باستمرار تشغيل اللعبة.

اشتهرت الأفعوانية على مدار نحو عقدين بفضل تصميمها المعروف بتقنية «رباعية الأبعاد»، إذ تدور المقاعد بزاوية 360 درجة أثناء الرحلة، بينما تصل سرعتها إلى نحو 129 كيلومترًا في الساعة خلال رحلة تستغرق قرابة دقيقتين.

لكن بالنسبة لبعض الركاب، لم تنتهِ تلك الدقائق بانتهاء الرحلة. فالضحية نعومي غرير-ويلكينسون، البالغة من العمر 26 عامًا، ترقد حاليًا في غيبوبة بعد ركوبها اللعبة، وذلك بعد ستة أيام فقط من تعرض باميلا غيين لحادثة أفقدتها الوعي، قبل أن تخضع لجراحة دماغية طارئة وتبدأ لاحقًا رحلة طويلة لاستعادة قدرتها على المشي والكلام.

وعبرت غيين وعائلة نعومي عن ارتياحهما لقرار إغلاق الأفعوانية، معتبرتين أن سلامة الزوار كان ينبغي أن تحظى بالأولوية منذ وقت أبكر.

وتعود القضية أيضًا إلى معركة قضائية خاضتها عائلة الشاب كريستوفر هاولي، الذي توفي قبل أربع سنوات بعد ساعات من ركوبه الأفعوانية، إثر تعرضه لإصابة حادة في الرأس.

ووصف جراح أعصاب إصابته بأنها تشبه في شدتها ما يُعرف بـ«متلازمة الطفل المهزوز».

وتوصلت عائلة هاولي الشهر الماضي إلى تسوية مبدئية مع الشركة، بينما كشف فريق الدفاع عن انضمام موكلين جدد إلى القضية، بينهم عائلة شاب توفي أواخر عام 2025 بعد ركوبه الأفعوانية نفسها.

وبذلك، ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالأفعوانية، وفق ما ورد في القضية، إلى ثلاث حالات على الأقل، لتتحول اللعبة التي عُرفت لسنوات بسرعتها وتجربتها الاستثنائية إلى محور جدل واسع حول حدود الإثارة عندما تتقاطع مع مخاوف السلامة.