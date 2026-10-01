عممت هيئة السوق المالية السعودية على جميع مؤسسات السوق المالية بضرورة التأكد من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لإقراض الأوراق المالية المدرجة، بما يكفل ممارسة النشاط وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات الصلة، وتعزيز سلامة الممارسات المرتبطة بإقراض الأوراق المالية المدرجة، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم سلامة وعدالة التعاملات في السوق المالية. وذلك بحسب ما نشره موقع «العربية. نت».

وذكرت الهيئة أن حرصها على هذا الجانب يأتي استمراراً لدورها في تنظيم السوق المالية ومراقبة أعمال وأنشطة الجهات الخاضعة لإشرافها، وسعياً إلى تعزيز مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

متطلبات الملاءمة

وأكدت الهيئة في هذا السياق على مراقبتها لالتزام مؤسسات السوق المالية بالمتطلبات المتعلقة بإقراض الأوراق المالية، بما في ذلك متطلبات الملاءمة عند إبرام صفقات إقراض الأوراق المالية المدرجة، ومتطلب الحصول على موافقة العميل صراحةً وكتابياً قبل إقراض أوراقه المالية، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة.

وشددت الهيئة على أنها ستواصل مراقبة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال أي ممارسات لا تراعي تلك المتطلبات، بما يحفظ حقوق المستثمرين ويعزز سلامة وعدالة التعاملات في السوق المالية.