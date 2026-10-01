أعلنت «تداول السعودية» اليوم عن تحديث آلية أوامر السوق في السوق الرئيسية ونمو - السوق الموازية، على أن يبدأ تطبيق التحديث اعتباراً من (الأحد) 4 أكتوبر القادم.



وذكرت في بيان على موقعها الإلكتروني: «بموجب الآلية الجديدة، تتيح لأمر السوق التنفيذ مقابل الكميات المتاحة عبر مستويات سعرية متعددة، ضمن نطاق أقصاه خمس وحدات لتغير السعر بدءاً من أفضل سعر متاح». وأضافت: «عند بلوغ هذا النطاق، أو في حال عدم توفر كميات إضافية متاحة ضمنه، يتم تحويل أي كمية متبقية غير منفذة إلى أمر محدد بسعر آخر تنفيذ».



سيولة إضافية



وأوضحت «تداول السعودية» أن هذا التحديث يهدف إلى زيادة الكمية التي يمكن تنفيذها بشكل فوري من أمر السوق، من خلال إتاحة الوصول إلى سيولة إضافية ضمن نطاق وحدات تغير السعر الخمس. وبناءً على ذلك، قد يتم تنفيذ أمر السوق عبر أكثر من مستوى سعري بدلاً من مستوى سعري واحد.



تعزيز الكفاءة



وقال المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح: «ضمن جهودنا المستمرة لتطوير السوق المالية السعودية، يأتي تحديث آلية تنفيذ الأوامر في السوق خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة بما يخدم تطلعات المستثمرين والمشاركين، وترسيخ مستويات أعلى من الموثوقية والشفافية، كما يعكس هذا التحديث التزامنا بتعزيز جاهزية السوق للتطورات المستقبلية، بما يدعم نموها وتنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.»



ويأتي تحديث آلية أوامر السوق استكمالاً للتطورات الأخيرة في السوق، بما في ذلك التحسينات الهيكلية على سوق المشتقات المالية. الأمر الذي يؤكد التزام تداول السعودية في مواصلة رفع كفاءة السوق، ودعم السيولة، وتوسيع نطاق المشاركة.