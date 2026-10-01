ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف اليوم بعد تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع مما ساهم في تراجع التوقعات برفع سعر الفائدة هذا الشهر، في حين تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية لمزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4175.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) ليبدأ المعدن الشهر على نحو إيجابي بعد انخفاضه بأكثر من 6% في سبتمبر، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4204.80 دولارات.

أظهرت بيانات صادرة أمس (الأربعاء) أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس، بينما تم تعديل قراءة ضغوط الأسعار بالخفض في يوليو.

ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 61.11 دولاراً، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1717.35 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1207.12 دولارات.