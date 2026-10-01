كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة موناش عن ارتباط تناول جرعات منخفضة من الأسبرين بانخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى فئة من كبار السن الذين يحملون سمات جينية معينة.

وحلل الباحثون البيانات الجينية لأكثر من 13500 مشارك في دراسة «ASPREE»، بهدف معرفة مدى تأثير الخصائص الجينية في العلاقة بين تناول الأسبرين وخطر الإصابة بالخرف، مع التركيز على الجينات المرتبطة بعدد الصفائح الدموية وتصنيف المشاركين وفقاً لمؤشراتهم الجينية المرتبطة بها.

وأظهرت النتائج أن 1% فقط من المشاركين الذين سجلوا أعلى المؤشرات الجينية المرتبطة بالصفائح الدموية وتناولوا الأسبرين أصيبوا بالخرف، مقارنة بـ3.3% ممن لديهم المؤشرات الجينية نفسها وتناولوا دواءً وهمياً، ما يمثل انخفاضاً نسبياً في خطر الإصابة بالخرف بنحو 70% لدى متناولي الأسبرين.

وفي المقابل، ارتبط تناول الأسبرين بزيادة خطر النزيف الحاد، إذ تعرض 4.4% من المشاركين الذين تناولوه لنزيف حاد، مقابل 2.1% ممن تناولوا الدواء الوهمي.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور بيتر فرانسكيه من جامعة موناش إن النتائج تشير إلى احتمال اختلاف تأثير الأسبرين باختلاف الخصائص الجينية للأفراد، بعدما أظهرت دراسات سابقة عدم وجود فائدة واضحة له في الوقاية من الخرف عند دراسة المشاركين كمجموعة واحدة.

وأضاف أن النتائج تفتح مساراً بحثياً جديداً لدراسة دور الصفائح الدموية في الخرف، مؤكداً ضرورة التحقق منها من خلال دراسات أخرى، قبل اختبارها في تجارب سريرية مصممة خصيصاً للأشخاص الذين يحملون هذه الخصائص الجينية.

وشدد الباحثون على أن هذه النتائج لا تعني بدء تناول الأسبرين بهدف الوقاية من الخرف، خصوصاً مع ارتفاع خطر النزيف الحاد، مؤكدين ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدامه لهذا الغرض.

وفي حال تأكيد النتائج مستقبلاً، فقد تسهم هذه المقاربة في تحديد الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من الأسبرين للوقاية من الخرف، بدلاً من اعتماد نهج موحد للجميع.