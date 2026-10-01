يستعرض منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة، التي ستُعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، ملف الازدحام المروري، بوصفه أحد أبرز القضايا المؤثرة في الاقتصاد وجودة الحياة، وذلك من خلال دراسة «تأثير الازدحام المروري في المدن الكبرى داخل المملكة العربية السعودية: الأسباب والحلول».

يأتي ذلك في إطار دور المنتدى بتطوير محور البنية التحتية، وما صاحبه من نمو سكاني وتوسع عمراني واقتصادي تشهده المملكة، في ظل ارتفاع الطلب على التنقل وزيادة أعداد المركبات، مما يجعله أحد أبرز التحديات المؤثرة في الإنتاجية وجودة الحياة وكفاءة الخدمات اللوجستية.



رصد وتحديد العوامل



وتتطرق الدراسة لتحديد أسباب الازدحام المروري في عدد من المدن الكبرى بالمملكة، على رأسها الرياض، وجدة، والدمام، محللة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لاقتراح حلول واقعية وفعالة للحد من تداعيات هذه الظاهرة، وتحسين كفاءة منظومة النقل الحضري. وتتضمن الدراسة رصد وتحديد العوامل التي أسهمت في تفاقم الازدحام المروري، سواء المرتبطة بالنمو السكاني والتوسع العمراني أو بزيادة الاعتماد على المركبات الخاصة، إضافة إلى تقييم فعالية السياسات والتشريعات والإستراتيجيات المرورية المطبقة حالياً.