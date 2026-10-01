انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 47.67 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,392.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 219 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 149 شركة.

الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات ريدان، ونسيج، ورؤوم، ودي بي إس، وتسهيل، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات كيمانول، وتبوك الزراعية، وأرماح، وصدق، ومدينة المعرفة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.75% و9.49%، فيما كانت أسهم شركات الأهلي، والكثيري، ولدن، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 234.45 نقطة، ليصل إلى مستوى 21,072.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.