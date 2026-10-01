زادت أسعار المحروقات في المغرب مع بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث تم إقرار زيادة تبلغ 80 سنتيماً في لتر الغازوال و39 سنتيماً في لتر البنزين.

سعر لتر الغازول

ووفقاً للمعاينات المسجلة في محطات الدار البيضاء، ارتفع سعر لتر الغازوال من مستوياته السابقة بين 15.30 و15.33 درهم «1.58 دولار»، ليستقر بين 16.10 و16.13 درهم «1.66 دولار» للتر، في حين يبلغ لتر البنزين نحو 15.58 إلى 15.59 درهم «1.61 دولار»، بعدما كان يتأرجح بين 15.19 و15.20 درهم «1.57 دولار».

وتبقى هذه الأسعار خاضعة لزيادات وفروق طفيفة بحسب شبكات التوزيع ومواقع المحطات عبر مختلف مناطق المغرب، وذلك وفقاً لموقعي «Le360» المغربي، و«العربية.نت».