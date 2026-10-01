انتهى خلاف بين شقيقين في منطقة مصر القديمة بالقاهرة بجريمة قتل، بعدما اعتدى أحدهما على الآخر بساطور، قبل أن يكشف التحقيق عن تقطيع الجثمان والتخلص من أجزائه في أماكن متفرقة.

وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على جثمان شاب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لتنتقل القوات إلى الموقع، حيث أظهر الفحص وجود شبهة جنائية وتعرض الضحية لاعتداء بسلاح أبيض.

وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليه يقف وراء الواقعة، إثر خلاف نشب بينهما وتطور إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المتهم على شقيقه بساطور، ما أدى إلى مقتله متأثراً بإصاباته، وذلك نقلا عن (بوابة الأهرام).

وأفادت التحريات بأن المتهم قطع الجثمان عقب الجريمة وتخلص من أجزائه في أماكن مختلفة في محاولة لإخفاء معالم الواقعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم يعاني اضطرابات نفسية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والتحفظ على أداة الجريمة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.