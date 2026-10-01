كشف تقرير صحفي عن تفاصيل جديدة بشأن قرار قائد النصر ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بمغادرة معسكر بلاده، قبل مواجهة الدنمارك المقررة اليوم (الخميس)، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

بداية الأزمة

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن الدقائق الـ30 التي قضاها كريستيانو رونالدو في الإحماء خلال مباراة النرويج دون المشاركة بقرار من مدربه جورجي جيسوس، أشعلت فتيل أزمة انفجرت في كوبنهاغن.

وأضافت أن رونالدو عقد اجتماعاً مساء (الثلاثاء) مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا، الذي قدّم موعد سفره إلى الدنمارك بسبب حالة التوتر السائدة، إلى جانب اجتماعه مع جورجي جيسوس.

اعتذار سري

وتابعت أن المدرب اعتذر للاعب النصر، وأكد له أنه سيقدم اعتذاره علناً أمام وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الدنمارك.

وأشار التقرير إلى أن جيسوس كان غامضاً إلى حد كبير في حديثه العلني عن كريستيانو، وحاول المدرب، الذي سبق له العمل مع «الدون» في النصر الموسم الماضي، تهدئة الأجواء، لكنه لم يقدم اعتذاراً واضحاً ومباشراً.

رونالدو شعر بالخيانة

وأكد التقرير أن رونالدو قرر مغادرة معسكر البرتغال لشعوره بالخيانة من جانب جيسوس، فيما لم تنجح المحاولات الأخيرة من جانب الاتحاد البرتغالي لإعادة الأمور إلى مسارها بين رونالدو والمدرب.

وتدخل رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو في محاولة للوساطة، لكن دون جدوى، لتتفاقم الأزمة بمغادرة رونالدو معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك.