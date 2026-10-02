في قرار مفاجىء، أعلن الفنان اللبناني عاصي الحلاني عدم مشاركته في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، بعدما كان من المقرر أن يلتقي جمهوره في حفل غنائي يوم 22 أكتوبر 2026.

وجاء قرار الاعتذار، وفقًا لما أعلنه مكتبه الإعلامي، بالتزامن مع التطورات الإدارية الأخيرة التي شهدتها دار الأوبرا المصرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المستجدات.

عاصي الحلاني يوضح موقفه

وأكد المكتب الإعلامي للفنان اللبناني، في بيان صحفي، أن الاعتذار عن المشاركة جاء حرصًا على عدم الانخراط في أي نقاشات أو ملابسات قد ترتبط بالتغييرات الإدارية الأخيرة داخل دار الأوبرا.

وأوضح البيان: «يعلن المكتب الإعلامي للفنان عاصي الحلاني عن اعتذاره عن المشاركة في الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقررة مشاركته فيها بتاريخ 22 أكتوبر 2026، وذلك في ضوء المستجدات الإدارية الأخيرة المتعلقة بدار الأوبرا المصرية».

رسالة إلى دار الأوبرا المصرية

وشدد البيان على أن قرار الاعتذار لا ينتقص من تقدير عاصي الحلاني لدار الأوبرا المصرية وجمهورها، مؤكدًا احترامه للمؤسسة وجمهورها.

وجاء في البيان: «وحرصًا منه على عدم الدخول في أي سجالات أو ملابسات مرتبطة بهذه المستجدات، يتقدم باعتذاره عن المشاركة في هذه الدورة، مع كامل التقدير والاحترام لدار الأوبرا المصرية وجمهورها الكريم».

اعتذار قبل الحفل بأيام

وكان من المقرر أن يحيي عاصي الحلاني حفلًا ضمن فعاليات المهرجان في 22 أكتوبر، قبل أن يعلن اعتذاره عن المشاركة، رغم موافقته سابقًا على إحياء الحفل دون أجر، دعمًا للمهرجان وفعالياته.