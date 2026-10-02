حقق منتخب ألمانيا انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الجديد يورغن كلوب، على حساب صربيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء (الخميس) على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

بداية متعثرة

وكان كلوب قد بدأ حقبته مع المانشافت بالتعادل مع هولندا بهدف لمثله، ثم تلقى هزيمة مفاجئة أمام اليونان بهدف نظيف في الجولة الماضية من دوري الأمم الأوروبية.

ثنائية بتوقيع بيشوف وهافيرتز

افتتح توم بيشوف التسجيل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 39، ثم عزز كاي هافيرتز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 61.

ترتيب المجموعة الثانية

بهذه النتيجة، يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف اليونان وهولندا، اللذين جمعا 7 و5 نقاط على الترتيب، بينما يتذيل منتخب صربيا جدول الترتيب دون رصيد.