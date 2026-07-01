لفتت النجمة العالمية آن هاثاواي الأنظار خلال أول ظهور علني لها منذ إعلانها انتظار طفلها الثالث، وذلك أثناء مشاركتها في الفعالية الصحفية الخاصة بفيلم The Odyssey في مدينة نيويورك.

واختارت هاثاواي إطلالة أحادية اللون باللون الأحمر من مجموعة ربيع/صيف 2026، تميزت بقصة طويلة وانسيابية مع تفاصيل كشكش غير متماثلة عند الخصر، ما منح التصميم لمسة عصرية وأبرز أناقتها رغم بساطة الإكسسوارات الذهبية التي اكتفت بها.

الإطلالة، التي نسقتها خبيرة الأزياء إيرين والش، جاءت مختلفة عن اختيارات هاثاواي الكلاسيكية المعتادة، ونجحت في إبراز حملها بأسلوب راقٍ بعيد عن المبالغة، لتلقى تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بإطلالتها الجريئة وحضورها اللافت.