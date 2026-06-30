قدّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، التعازي والمواساة خلال اتصالين هاتفيين لوالدي الشهيدَين من أبناء المنطقة: الشهيد علي بن صالح آل بحري، والشهيد محمد بن علي آل شرف، اللذين استشهدا في حادثة سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يتقبلهما في الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.



ودعا أمير نجران، الله أن يتغمد جميع شهداء الحادثة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرفع درجاتهم في عليين، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.