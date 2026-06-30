أوضح مدير منتخب مصر إبراهيم حسن أن المنتخب الوطني سيخوض تدريبه اليوم (الثلاثاء)، عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، استعداداً لمواجهة أستراليا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر لها مساء الجمعة القادم. وقال: المنتخب سيتوجه غداً (الأربعاء)، إلى مدينة دالاس بولاية تكساس استعداداً لخوض المباراة، على أن يخوض تدريبه بمدينة سبوكين قبل السفر. وأضاف: منتخب مصر سيخوض تدريباً وحيداً في مدينة دالاس يوم الخميس القادم، قبل خوض المباراة يوم الجمعة القادم.



وخاض منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن تدريباته أمس بملعب جامعة جونزاجا بسبوكين، فيما شهدت التدريبات مشاركة حمدي فتحي في جزء من التدريب، بينما استمر اللاعبون محمد صلاح ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح في أداء تدريبات علاجية. وكان منتخب الفراعنة قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 كثاني المجموعة السابعة بفارق الأهداف فقط عن المتصدر منتخب بلجيكا. ‏