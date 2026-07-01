أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» انتهاء المرحلة الانتقالية الممنوحة للممارسين في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التقييم اليوم (الاربعاء) 01 /07 /2026 وأكدت الهيئة أن ممارسة أعمال التقييم في فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد انتهاء المهلة النظامية المحددة أصبحت مقتصرة على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم.



وأوضحت «تقييم» أن المرحلة الانتقالية أسهمت في تمكين الممارسين من استيفاء المتطلبات النظامية وممارسة أعمال التقييم خلال فترة السماح، واستكمال متطلبات الترخيص، بما يدعم تنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال المهني.



وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بالمتطلبات النظامية لممارسة المهنة، مشددة على أن ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم تُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالف، مؤكدةً أن انتهاء المرحلة الانتقالية تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز موثوقية مخرجات التقييم، ورفع جودة الممارسة المهنية، وتنظيم قطاع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بما يواكب أفضل الممارسات المهنية.