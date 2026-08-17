اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على المشاريع الإستراتيجية والمبادرات التنموية التي تنفذها الهيئة، وجهودها في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات والمشاريع في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الإمارة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس فارس رجب، حيث استمع إلى إيجاز عن مشروع تطوير المنظومة الجيومكانية، وأعمال المرصد الحضري، والمخطط الإقليمي والمخططات المحلية، وإستراتيجية التشجير وزيادة الغطاء النباتي، إلى جانب الموجهات التصميمية والأدلة التطبيقية للعمارة السعودية، وعدد من المشاريع التنموية والمبادرات المستقبلية في المنطقة.

واطلع نائب أمير مكة خلال استقباله المدير الإقليمي لبنك التنمية الاجتماعية بالغربية المهندس رامي أبو الجدايل، على أعمال البنك في المنطقة، والخدمات المقدّمة للمستفيدين، إذ بلغ إجمالي التمويل التاريخي في المنطقة نحو 32.6 مليار ريال، استفاد منه أكثر من 699 ألف مواطن ورائد أعمال، فيما بلغ حجم التمويل عام 2025م، نحو 1.57 مليار ريال في المنطقة، استفاد منه 21 ألف مواطن ورائد أعمال.واطلع نائب أمير مكة المكرمة، على تقرير عن أداء مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2026م، وأبرز منجزاته التشغيلية، ونتائج موسمَي العمرة والحج لعام 1447هـ، إلى جانب مستجدات المشاريع التطويرية والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة المطار والارتقاء بتجربة المسافرين خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر.