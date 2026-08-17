حجز نادي الوحدة بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الصعب على الشباب بنتيجة (3-2) في المباراة التي امتدت إلى شوطين إضافيين وأقيمت على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات دور الـ32.



كما تأهل الحزم إلى الدور نفسه، بعد فوزه على البكيرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي البكيرية بمحافظة البكيرية.



وعلى استاد جامعة الجوف بمدينة سكاكا، تأهل العروبة إلى دور الـ16، بعدما تفوق على أبها بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.